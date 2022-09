TIRRENO, I numeri horror viola dalla vittoria a Napoli

La Fiorentina va quest’oggi a Bologna a caccia di una vittoria esterna che manca decisamente da troppo tempo. Come riporta infatti Il Tirreno, l’ultimo sussulto viola fuori Firenze fu a Napoli ben cinque mesi fa. Da allora la Fiorentina non solo non ha più vinto, ma ha segnato soltanto due reti, con Saponara a Salerno e Gonzalez su rigore a Genova, con la Sampdoria. Ma non finisce qui: lo scorso anno gli uomini di Italiano, mentre in casa ebbero il miglior rendimento stagionale interno solo dopo l’Inter (41 punti fatti al Franchi), fuori casa hanno fatto peggio di squadre come Empoli, Udinese o Verona, collezionando solo 21 punti in 19 trasferte.

Anche quest’anno il rendimento esterno non è tanto mutato, con tre partite da cui sono scaturiti due pareggi e una sconfitta (contando campionato e Conference). In sintesi, dal 2-3 di Napoli, i viola hanno giocato 7 match fuori casa tra tutte le competizioni, senza mai vincere e segnando solo due volte. Numeri horror per una squadra che già da oggi vuole tornare a cambiare la rotta, mettendo punti in cascina fondamentali per il campionato e per il morale.