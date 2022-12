TIRRENO, Contro il Monaco a caccia di certezze

Quest'oggi contro il Monaco sarà quasi partita vera, perché il livello dell'avversario della squadra gigliata è sicuramente alto rispetto alla maggioranza delle amichevoli giocate fin qui. Sarà occasione, scrive l'edizione odierna de Il Tirreno, per Vincenzo Italiano di valutare altri, molti, aspetti in vista dell'inizio del campionato. I due osservati speciali saranno sicuramente Cabral e Jovic per vedere chi potrà partite titolare nelle gare ufficiali. Da monitorare con attenzione anche i giovani, Bianco in primis, e in generale l'andamento generale della squadra. Anche perché la partita contro il Monza non è lontana.