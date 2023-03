TIRRENO, Commercianti spaventati per i lavori 2024/2026

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come ha riportato questa mattina Il Tirrreno a partire dal 2024 al 2026, lo stadio Artemio Franchi, a causa della ristrutturazione, non ospiterà le partite della Fiorentina. I più penalizzati da questa situazione (dopo i tifosi) sono i commercianti. La zona sarà invasa dai cantieri, sia quelli per lo stadio, sia per la costruzione della possibile tranvia a Campo di Marte. Molti proprietari di bar e negozi si sono definiti preoccupati dalla situazione che gli attenderà, ad esempio a dirlo è stata Linda Costa, proprietaria del Bar Marathon. Ma c'è anche chi è più positivo come Massimiliano Nesi del bar Maratona, il quale afferma che se hanno passato due anni di covid, riusciranno a passare anche questo. Per i tifosi invece la preoccupazione maggiore è sapere dove andrà la propria squadra a giocare. Tra le tante opzioni ci sono Empoli, Reggio Emilia, La Spezia, Parma... Anche in passato vi era stata una situazione simile: nella stagione 89/90. Anche in quel caso l'Artemio Franchi fu chiuso, ma allora era più semplice, non c'erano anticipi, posticipi o partite durante la settimana, quindi per un tifoso era più facile anche organizzarsi.