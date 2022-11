TIRRENO, Cabral sfida Jovic a suon di goal

L'edizione odierna de Il Tirreno analizza la 'sfida' lanciata a suon di goal da parte di Cabral verso l'amico Jovic. L'attaccante brasiliano, dopo aver sfruttato al meglio le chance a lui concesse, sta provando a prendersi in mano la Fiorentina in modo definitivo, mettendo in campo un'efficacia mai vista prima. E il dualismo con Jovic non potrebbe portare altro che benefici a Vincenzo Italiano. I due centravanti, molto amici e con molta stima reciproca, potrebbero coesistere? L'attacco della Fiorentina ne è la riprova. Nel frattempo che il giocatore serbo parte davanti nelle gerarchie, Cabral è in rimonta: la sfida a suon di goal è stata lanciata.