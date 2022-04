STADIO, Piatek, una rete a San Siro per rilanciarsi

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio viene dedicato un focus ad uno dei grandi ex della sfida di domani tra Milan e Fiorentina, ovvero la punta viola Krzysztof Piątek che va a caccia di rivincite in quello che un tempo è stato il suo stadio: una sfida che può diventare un sogno. Piatek domani pomeriggio affronterà il Milan per la prima volta da ex e ha già espresso il suo desiderio: andare in gol a San Siro, uno stadio che conosce bene e che potrebbe diventare il palcoscenico ideale per rilanciare obiettivi personali e traguardi europei. Tutto in 90’ in cui ripercorrere il passato per scrivere il futuro. Contro i rossoneri fra l’altro il polacco non ha mai segnato, anche perché c’è stata un’unica precedente occasione in cui affrontare il Milan e cioè quando indossava ancora la maglia del Genoa. Da ex però questa sarà la sua prima volta in assoluto e riuscire ad insaccare una rete, che in campionato gli manca dal 6 marzo, nei suoi pensieri sfiorerebbe la perfezione.