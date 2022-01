STADIO, King Arthur: la cura viola passa dalle reti

Si parla dell'arrivo del nuovo colpo viola Arthur Cabral a Firenze questa mattina sulle pagine de Il Corriere dello Sport-Stadio: secondo quanto riportato dal quotidiano, il brasiliano è arrivato in città da poche ore, ma l’orgoglio di indossare la maglia della Fiorentina è già fortissimo. L’attaccante ventitreenne, acquistato a titolo definitivo dal Basilea per una cifra attorno ai 16 milioni di euro tra parte fissa e bonus, non aspetta altro se non ricominciare a segnare. Cabral ha lasciato il campionato svizzero dopo aver ricevuto il premio come miglior giocatore per l’anno solare appena concluso e da capocannoniere: vuole continuare a rincorrere Lewandowski, l’unico ad aver segnato più di lui in questa stagione ma, soprattutto, punta a spazzare via il malcontento che ancora regna in città. Sa bene che i suoi gol sono l’unica cura: passaporto di felicità e prolunga per raggiungere l’Europa.