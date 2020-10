STADIO, Josè dà la svolta: subito dal 1' nel 3-5-2

Anche l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, al pari di altri giornali, si concentra questa mattina sulla sempre più probabile maglia da titolare per Josè Maria Callejon nella partita di domenica sera contro l'Udinese: la svolta che la Fiorentina sta cercando in questo momento ha un nome e un cognome e risponde a quello dell'ex Napoli, che per esperienza, doti atletiche, duttilità, dribbling, cross e responsabilità nelle gare che contano potrà dare fin da subito una mano. Nella mente dei dirigenti viola, Callejon è considerato un elemento fondamentale nello spostare gli equilibri dello spogliatoio e dare quel pizzico di esperienza in più fondamentale per far crescere i giovani. Da un punto di vista tattico in ogni caso poco cambierà secondo il giornale, con Iachini che ripartirà dal 3-5-2 visto nelle ultime uscite.

