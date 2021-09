STADIO, Gonzalez si scusa ma è già il più tartassato

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio di concentra questa mattina sul cartellino rosso rimediato da Nico Gonzalez nella sfida di martedì contro l'Inter e sulle attenuanti che ha l'argentino nell'azione che lo ha visto protagonista e in generale da inizio campionato: a parziale discolpa del giocatore, vanno ricordati i tanti falli che fin dal suo debutto l’esterno offensivo in A ha dovuto subire. In Germania, di certo, non si era mai ritrovato ad avere così tante attenzioni, visto che ad oggi, è il giocatore più “bersagliato” del campionato italiano (18 falli in 5 giornate), quello che per essere fermato costringe gli avversari a spendere un giallo. Ne sa qualcosa Zaniolo, ma anche Skriniar finito pure lui, l’altra sera, sul taccuino di Fabbri per un fallo sull’ex Argentinos. Anche per questo la sua assenza, domenica a Udine, sarà difficile da digerire. Per apprezzare nuovamente le sue accelerate sulla fascia, capaci di lasciare gli avversari inchiodati sul posto, servirà del tempo.