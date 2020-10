STADIO, Chiesa, un cauto ottimismo: ci sarà tempo?

Anche l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina parla dell'affare tra la Juventus e la Fiorentina per Federico Chiesa: come spiega il quotidiano, il tempo stringe ma la volontà di portare a termine l'affare resta intatta. Nulla però è cambiato rispetto alle ultime ore: servono prima le cessioni per finanziare un'operazione che avrebbe un valore complessivo di 60 milioni di euro. E' necessario dunque, dopo quello di Rugani, un altro addio eccellente tra Khedira, Douglas Costa e De Sciglio. In casa viola le bocche sono cucite e ufficialmente si fa trapelare che la Juventus non abbia ancora presentato nessun tipo di offerta: in realtà i contatti proseguono senza sosta e alla Fiorentina c'è un cauto ottimismo in vista del rush finale di mercato. La domanda con cui si conclude l'articolo è: ma si farà davvero in tempo?

