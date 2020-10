IND.FV, Chiesa-Juve: ora è una corsa contro il tempo

Che quella di ieri sia stata l'ultima partita di Federico Chiesa è una convinzione di tutti ormai, ma con il calciomercato che entra nelle ultime 48 ore qualche dubbio che l'operazione vada in porto inizia ad insinuarsi nella società viola. La Fiorentina come è noto ha dato il suo benestare alla Juve perché si accordi con il giocatore ma un trasferimento del genere non è mai semplice e la fumata bianca non sarebbe ancora arrivata. Come appreso da Firenzeviola.it infatti le richieste dell'entourage del giocatore non collimano ancora con l'offerta della Juve e dunque serve ancora un po' di tempo, se non altro per mettere nero su bianco tutto, compreso poi accordo con Fiorentina (che già c'è). Tempo che, con partite e festivi in mezzo, potrebbe rischiare di non bastare. Una certa perplessità insomma sembra legittima nella dirigenza anche se con tutta probabilità queste saranno le ultime ore di Chiesa in viola.