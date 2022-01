REPUBBLICA, Viola faranno di tutto oggi per Alvarez

Anche sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla del possibile colpo last-minute Augustin Alvarez nel mercato invernale della Fiorentina: come spiega il quotidiano, negli ultimi giorni i contatti tra la dirigenza viola e il club uruguaiano si sono intensificati. Si punta a chiudere l’operazione già adesso per poi lasciare il calciatore in Sudamerica fino a giugno quando potrà aggregarsi al gruppo viola. Se l’accordo con Alvarez e il suo agente è stato raggiunto ormai da tempo, si continua a lavorare sull’intesa tra Fiorentina e Peñarol. La base sulla quale si sta trattando sono 13 milioni di euro, più bonus, più una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Su quest’ultima ancora non è stata raggiunta l’intesa definitiva ma si continuerà a lavorare in queste ultime ore perché l’obiettivo è chiudere l’operazione e assicurare così alla Fiorentina che verrà un attaccante giovane, sì, ma di talento e di prospettiva.