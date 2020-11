REPUBBLICA, L'opinione: "Le minacce e le critiche"

Breve commento, a firma Fabio Galati, sull'edizione fiorentina di Repubblica a proposito della lunga intervista di ieri di Rocco Commisso dal titolo "Le minacce e le critiche". L'autore scrive come il voler dare voti privati ai giornalisti sia un diritto del presidente della Fiorentina: la libertà di giudizio di ogni lettore è sacra. Diverso invece il discorso - si legge - quando si intravede la possibilità di inibire eventuali giornalisti "bocciati" dall'ingresso nel futuro Centro Sportivo di Bagno a Ripoli. La sua rischia di essere letta come una minaccia, e solitamente chi reagisce così alle critiche - si legge - è perché non ha buoni argomenti per rispondere.