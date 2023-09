REPUBBLICA, Italiano lo specialista dei cambi: il dato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come riporta La Repubblica (Firenze), Vincenzo Italiano, dati alla mano, è in testa alla speciale classifica di chi dalle sostituzioni riesce a raccogliere il massimo. La scorsa stagione il tecnico della Fiorentina si piazzò al primo posto tra gli allenatori che tramite le sostituzioni avevano ottenuto maggiori vantaggi in termini di gol e assist. Italiano infatti, su 188 giocatori inseriti in corso d’opera, aveva ricevuto in cambio 25 partecipazioni ai gol tra reti messe a segno (17) e assist (8). Meglio di Spalletti, Inzaghi e Gasperini.

Per il tecnico non conta nient’altro che il rendimento, la voglia di proporsi, di mettersi in evidenza. La maglia da titolare si conquista, non viene regalata. Niente di scontato, insomma. Un concetto molto chiaro a chi parte dalla panchina. Con l’Atalanta è accaduto, tra gli altri, a Beltran e Kouamè. Due che a un quarto d’ora dalla fine hanno avviato e rifinito l’azione della vittoria.