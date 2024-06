REPUBBLICA, Il punto sui prestiti in rientro a Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come riporta l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, l'inizio dell'estate fa subito pensare ai ritiri estivi delle squadre. Come l'anno scorso la Fiorentina si ritroverà, più o meno a metà luglio, al Viola Park per preparare la stagione 2024-2025, la prima con in panchina Raffaele Palladino. A Bagno a Ripoli torneranno tutti quei calciatori, una ventina in tutto, che hanno vissuto la stagione appena passata in prestito lontano da Firenze. Tra questi sicuramente ci sono Alessandro Bianco, che dopo l'ottima annata in Serie B alla Reggiana vuole provare a giocarsi le sue carte alla Fiorentina, e Niccolò Pierozzi, il quale nell'ultima parte di stagione ha trovato continuità, e un gol alla juventus, con la Salernitana.

Ha voglia di giocarsi le sue carte a Firenze con Palladino anche Sabiri che, di rientro dall'Arabia, gradirebbe restare in viola e trovare un posto nello scacchiere tattico del nuovo allenatore. Discorso diverso per Amrabat e Brekalo. Il primo dopo l'esperienza allo United vorrebbe tornare in Premier, e il secondo non rientra nei piani viola. Potrebbe tornare utile alla causa, anche per esigenze tattiche, il giovane difensore centrale mancino Lorenzo Lucchesi, mentre cercheranno di mettersi in mostra Amatucci e Dalle Mura. Infine pronti a ripartire per altri lidi Toci, Ferrarini, Fiorini, Agostinelli e il fratello di Niccolò Edoardo Pierozzi.