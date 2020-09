REPUBBLICA, Deulofeu e Fazio le contromosse viola

La Repubblica sottolinea che la Fiorentina dovrà tentare di far fronte alle eventuali offerte che arriveranno per i suoi gioielli. Ad oggi l'insidia maggiore è rappresentata dal Milan, in chiave Nikola Milenkovic e Federico Chiesa. Ma anche la Juventus rimane in pole per l'attaccante. Pertanto Pradè si è cautelato sondando già da ora i nomi dei difensori Federico Fazio (che potrebbe arrivare in ogni caso), Armando Izzo e Andrea Cistana. Per il reparto offensivo, invece, si è fatto avanti il nome di Gerard Deulofeu.