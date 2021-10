REPUBBLICA, Caso KK, multa ACF. Curva chiusa?

Come spiega questa mattina l'edizione odierna de La Repubblica (Firenze), oggi è attesa la decisione del giudice sportivo dopo gli episodi di razzismo andati in scena domenica sera al Franchi: molto probabile una multa alla Fiorentina ma si valuterà anche se chiudere il settore dello stadio interessato, ovvero la Curva Fiesole (anche se resta uno scenario remoto). La Fiorentina condanna e ribadisce che «il presidente Commisso e tutta ACF Fiorentina lottano e si impegnano da tempo sul fronte della lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione». La società ha voluto tuttavia sottolineare che in occasione della sfida contro l'Atalanta erano stati rivolti a Vlahovic reiterati insulti di stampo razziale ma nessuno in quel caso si era mosso per punire i colpevoli.