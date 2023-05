REPUBBLICA, Cabral mai dentro la sfida. Male Milenkovic

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il collega Giuseppe Calabrese, sulle colonne odierne de la Repubblica (edizione di Firenze), commenta la sconfitta della Fiorentina in finale di Coppa Italia contro l'Inter: "La differenza stavolta l’hanno fatta i centravanti. L’Inter ha tirato a lucido il suo, Italiano ne ha fatto a meno. Cabral ha girellato senza entrare mai dentro questa sfida. Ha giocato un calcio senza entusiasmo. Forse non stava bene, chissà. Per non parlare della serata storta di Milenkovic. E non solo la sua. Sì, ci sarebbe parecchio da dire, ma per una volta preferiamo parlare non di tecnica, non di tattica e nemmeno di gol, ma di emozioni. Perché il calcio è proprio questo, e vedere una città in subbuglio per una finale che mancava da nove anni è stato un brivido. Vedere i trentamila arrivare all’Olimpico con le sciarpe e le bandiere. [...] Errori, disattenzioni, alcuni giocatori sotto tono, tutto vero. Ma anche adrenalina, entusiasmo e un pizzico di follia. E allora prendiamo questa serata come una tappa del processo di crescita della Fiorentina, che sul piano dell’esperienza ha ancora tanto da imparare. Giocare una finale non è mai una cosa banale, anzi. Bisogna essere preparati, anche di testa. Quindi, se non vogliamo buttare via tutto – e non sarebbe giusto – pensiamo che la finale di Coppa Italia sia stata un “allenamento” per quella di Conference League con il West Ham".