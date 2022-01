REPUBBLICA, A Ristic 10 milioni. Ora le spiegazioni

Ampio spazio alla cessione alla Juventus di Dusan Vlahovic sulle colonne odierne de La Repubblica (ed. Firenze): come spiega il quotidiano, ieri il club bianconero e gli agenti dell’attaccante hanno trovato l’accordo su ingaggio e commissioni: 7 milioni a stagione fino al giugno 2026 per il giocatore e circa 10 milioni per il procuratore. Dunque, Vlahovic è un giocatore della Juve. E su questa scelta, forse è giusto aprire una riflessione. L’attaccante serbo, in campo, non si è mai lasciato influenzare da ciò che stava accadendo all’esterno. Dalle trattative tra la società e il suo procuratore Darko Ristic. Uno che Vlahovic ha conosciuto quando era niente più che un ragazzino. Vlahovic, oltre a essere un talento, ha rappresentato per Ristic il “cavallo di Troia” per sfondare e arrivare fino al club già ambito da sempre per il procuratore serbo. Arriverà il momento delle spiegazioni da parte del giocatore. Parole che non potranno ricucire la ferita e un legame ormai spezzato ma che certamente potrebbero aiutare a comprendere una scelta che non verrà mai condivisa dal popolo viola.