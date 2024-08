REP. FI, Viola inguardabile, irritante nell'inutile palleggio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Un bel sospiro di sollievo ma troppe cose non vanno". S'intitola così l'approfondimento del collega Giuseppe Calabrese, sulle colonne de la Repubblica (Firenze), a proposito del passaggio del turno della Fiorentina a Felcsut contro la Puskas Akademia, strappato ai rigori. "Non si può faticare così tanto contro una squadra modesta come la Puskas Akademia.

Evidentemente i giocatori fanno fatica a cambiare passo, a passare dalle idee di Italiano a quelle di Palladino. Una brutta Fiorentina, sia sul piano del gioco che delle motivazioni. A tratti inguardabile, irritante nel suo inutile palleggio. Palladino ha chiesto pazienza, ma se non fa in fretta rischia di bruciare una parte importante della stagione. Senza considerare che sul piano tecnico la squadra non dà l’impressione di essersi rinforzata. Anzi,soprattutto in difesa il confronto tra Milenkovic e Pongracic (ma quante ammonizioni prende?) è impietoso. [...] Un bel problema per Palladino che finora ha dimostrato di essere un po’ in difficoltà nella sua nuova avventura. Firenze non è Monza, non c’è spazio per la mediocrità. Qui bisogna essere ambiziosi e sognare in grande per essere allineati con la città. Altrimenti è tutto inutile".