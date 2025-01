REP.FI, Un 2025 per rendere la Viola grande su 3 fronti

FirenzeViola.it

Come si legge in un'analisi nelle pagine de La Repubblica, per il presidente Rocco Commisso, il 2025 promette di essere un anno cruciale su tre fronti: sportivo, economico e strutturale. La rincorsa al quarto posto, con i viola attualmente quinti a soli tre punti dalla Lazio, rende il sogno Champions un obiettivo realistico. Un mercato invernale ambizioso, con innesti come Valentini e Folorunsho, mira a rafforzare la rosa e dare a Palladino le armi per competere ai massimi livelli.

Parallelamente, la Fiorentina punta alla Conference League, dopo le delusioni di Praga e Atene. La finale a Breslavia è già nel mirino, con la possibilità di affrontare il Chelsea. Vincere un trofeo europeo è una priorità per Commisso.

Sul fronte strutturale, il restyling del Franchi sarà decisivo. Commisso è pronto a investire in un project financing, ma chiede il controllo totale dello stadio e una concessione a lungo termine per trasformarlo in un asset di valore. Tra ostacoli finanziari e cronoprogrammi, il 2025 potrebbe consacrare la Fiorentina tra le grandi del calcio italiano ed europeo.