REP.FI., Tuttofare Beltran: fiducia tecnico determinante

Anche l'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) si sofferma questa mattina sul ruolo importante che sta rivestendo Lucas Beltran in questa fase di stagione della Fiorentina. Come si domanda il giornale, cosa è successo tra una partenza difficilissima (tanto da ipotizzarne la cessione al Galatasaray) fino alla straordinaria prestazione fornita contro la Lazio due sere fa all’Olimpico? Semplicemente esperienza, fiducia e lavoro si sono fuse in un connubio, quello con il tecnico, che sta donando dividendi. A brillare a Roma è proprio la pienezza della partita del numero 9, un po’ ala ed un po’centrocampista.

A tratti terzino, in altri frangenti secondo attaccante. Sembrava ce ne fossero due ed è stato sorprendente anche sul piano fisico lui, così gracile e spesso nel passato spazzato via dai contrasti avversari.