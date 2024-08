REP. FI, Tra mercato e Conference la sfida al Venezia

FirenzeViola.it

Nel mezzo ai giorni più caldi dell'anno per quanto riguarda le trattative, ovvero quelli dell'ultima settimana di calciomercato, la Fiorentina dovrà essere brava a centrare i primi obiettivi stagionali: vincere a Venezia per regalarsi la prima gioia stagionale e passare il paly-off di Conference League. Dopo i due pareggi della scorsa settimana contro Parma e Puskas Akademia e la cessione, con la fumata bianca definitiva arrivata ieri, di Nico Gonzalez alla Juventus, i viola, scrive La Repubblica, hanno bisogno di ritrovare certezze ed entusiasmo. Palladino dovrà provare a dare entrambe le cose sul campo tra oggi pomeriggio alle 18:30 al Franchi e giovedì sera in Ungheria, mentre la società dovrà cercare di regalargli entro fine mercato una rosa completa di tutti i tasselli necessari.

Contro i lagunari il tecnico campano dovrebbe schierare, davanti al rientrante Terracciano, Ranieri centrale, vista anche l'assenza per squalifica di Pongracic, con Quarta e Comuzzo ai suoi lati. In mediana si rivedrà dal primo minuto Amrabat, punto fermo per Palladino nonostante le voci di mercato, accanto a Mandragora. Sulle corsie esterne torneranno ad agire Dodo e Biraghi, mentre in avanti, dietro a Kean, dovrebbero agire Sottil e Colpani. Sulla trequarti però è forte la concorrenza di Kouame e Ikonè.