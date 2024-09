REP. FI, Stesse criticità pre sosta: equilibrio sconosciuto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

la Repubblica (ed. Firenze), nelle sue pagine odierne, analizza così la sconfitta della Fiorentina con l'Atalanta per 3-2 ieri a Bergamo: "Equilibrio, questo sconosciuto. Una sosta a raccontare del duro lavoro in fase difensiva, di meccanismi da perfezionare e affinare per poi ritrovarsi sotto dopo un primo tempo giocato col piglio giusto e a tratti meglio dell’Atalanta. Molto se non tutto della sfida coi bergamaschi, ruota attorno ai primi quarantacinque minuti. [...] Ma se la Fiorentina intriga dal centrocampo in su, e merito è anche di una mediana infoltita da Palladino che si mostra a cinque con Dodò e Gosens larghi e gli interni Mandragora, Cataldi e Bove, le due settimane di allenamenti intensi hanno restituito le stesse criticità dalla mediana in giù.

[...] Pongracic in panchina coi suoi 15 milioni di euro spesi in estate ed entrato soltanto nel finale, Biraghi adattato ancora una volta come terzo di sinistra, Ranieri che si fa anticipare con una facilità disarmante. Un cross, una punizione, un’azione personale. Ogni avanzata avversaria rappresenta un brivido, un rischio, la sensazione di poter incassare. [...] Così arriva la prima sconfitta stagionale, quella che certifica una distanza ancora ampia con l’Atalanta. Sul piano tecnico, delle ambizioni e anche sotto il profilo delle infrastrutture. [...] Di sicuro, gare così dovranno servire come monito per non commettere più errori del genere. Specie in difesa".