REP.FI, Segna solo Kean. La distribuzione dei gol viola

L'edizione fiorentina di Repubblica segnala come uno dei problemi della Fiorentina di Palladino sia quello di trovare pochi gol da chi non indossa la maglia numero 20, cioè Moise Kean. Dei 31 gol segnati dai viola in stagione, quarto attacco del campionato, ben 11 sono dell'ex Juve, in pratica oltre un terzo. A mancare però non sono i gol dei centrocampisti - Cataldi è a 3 e Adli a 2 - bensì quelli dei compagni di reparto di Kean: Gudmundsson ha tre reti di cui due su rigore, Colpani ne ha fatto due contro il Lecce, poi ci sono Beltran e Sottil a una rete in campionato.

Ikoné e Kouame, zero. Impossibile pensare di poter segnare se non inizierà a segnare qualcuno che non si chiami Kean, conclude il quotidiano.