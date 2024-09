REP.FI., Ritorno tra i titolari di Pongracic contro la Lazio

FirenzeViola.it

Nelle partite di inizio stagione, il reparto che sicuramente ha alimentato più dubbi tra i tifosi è sicuramente la difesa. Il passaggio dalla linea a quattro a quella a tre si sta rivelando più difficile del previsto. Il paradosso è che la difesa è stato il reparto meno toccato rispetto agli altri: escluso Mati Moreno e Marin Pongracic; Quarta, Ranieri e Comuzzo (ai quali si aggiunge anche Biraghi reinventato centrale di sinistra) erano già presenti nel triennio di Italiano.

Come riporta Repubblica-Firenze, il difensore croato ha iniziato l'avventura in maglia viola con il piede sbagliato. Dopo l'espulsione rimediata a Parma, si è seduto due volte in panchina e farà probabilmente il suo ritorno tra i titolari domenica alle 12:30 contro la Lazio. Al suo fianco ci saranno Martinez Quarta e il classe 2005 Pietro Comuzzo, fresco di rinnovo con i viola fino al 2028. Potrebbe accomodarsi in panchina Luca Ranieri, ancora non al meglio della condizione, così come Cristiano Biraghi che cerca una collocazione definitiva in campo.

Il rinnovo di Comuzzo rappresenta l'ultimo, in ordine cronologico, del reparto visto che in estate anche Quarta e Ranieri hanno rinnovato con il club gigliato.