REP.FI, Quando potrebbe tornare Beltran dall'Olimpiade

L'edizione fiorentina di Repubblica oggi scrive di Lucas Beltran e della stagione che lo aspetta. L’argentino in questo momento è in vacanza, a Miami con la fidanzata, pronto tra poco a rispondere alla chiamata della propria nazionale in vista delle Olimpiadi di Parigi. Un evento importante a cui Lucas ha detto subito di sì, senza indugi e dopo un confronto con la Fiorentina che ha dato il placet alla convocazione.

Per quanto prestigioso però il torneo calcistico dei cinque cerchi condizionerà e non poco la preparazione alla stagione 2024- 2025: la finale sarà giocata una settimana prima dell'inizio del campionato. Per questo in caso di vittoria e festeggiamenti il Vikingo tornerebbe a Firenze solo a ridosso dell'esordio il 17-18 agosto. Poi c'è l'aspetto tattico: recuperando le parole di Palladino in conferenza, il quotidiano scrive che Beltran sembra partire qualche passo indietro nelle gerarchie o comunque in una collocazione tattica non definita