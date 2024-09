REP. FI., Punti fermi viola: i quattro leader di Palladino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Parola ai senatori, Palladino scommette su Biraghi & c" - Così Repubblica (edizione Firenze) apre il suo spazio odierno sulla Fiorentina. Domenica la sfida contro l’Atalanta (ore 15) la vecchia guardia dovrà aiutare i nuovi in questa fase iniziale della stagione. La trasferta di Bergamo è di quelle che possono far tremare le gambe, soprattutto per la forza di un avversario che negli ultimi anni guarda sistematicamente dall'alto verso il basso i viola. Anche però per il momento della squadra di Palladino, reduce da cinque pareggi contro squadre ampiamente alla portata. Domenica, contro la Dea, la prima da sfavorito per l'ex Monza, che per questo si affida ai suoi leader: Pietro Terracciano (che forse lascerà il posto a De Gea), Cristiano Biraghi, Lucas Martinez Quarta, Rolando Mandragora. Quelli della vecchia guardia, scrive Repubblica, tutti chiamati ad aiutare i nuovi arrivati a comprendere al meglio l’ambiente, il sistema di gioco, l’importanza di vestire la maglia viola. A questi calciatori Repubblica aggiunge anche Riccardo Sottil uno che, almeno per longevità della sua storia in viola, è ascrivibile al ruolo di 'senatore'.

