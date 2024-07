REP.FI, Prime 6 gare stagionali da non sottovalutare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il nuovo calendario della Serie A per la stagione 2024/25 prevede un inizio soft per la Fiorentina di Raffaele Palladino. I viola inizieranno infatti contro due squadre neo-promosse: il debutto sarà il 18 agosto sul campo del Parma, seguito dalla prima sfida al Franchi contro il Venezia. Il primo settembre, la Fiorentina affronterà il Monza in casa, nel primo incrocio da ex per Palladino.

Tra le sfide di campionato, i viola giocheranno i playoff di Conference League. Le prime quattro gare, due di campionato e due di playoff, si svolgeranno con la sessione di calciomercato ancora aperta fino al 30 agosto. Come si legge su La Repubblica, Palladino dovrà mantenere dunque la squadra concentrata e la dirigenza dovrà sfruttare al meglio le opportunità di mercato per prepararsi alle tre competizioni in programma, inclusa la Coppa Italia che inizia il 4 dicembre.