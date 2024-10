REP. FI, Missione San gallo per la Fiorentina alternativa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Domani sera, in un Kybunpark che si prospetta tutto esaurito, la Fiorentina affronterà il San Gallo nella seconda giornata della fase a girone unico della Conference League. Se contro i New Saints le alternative non colsero la loro occasione visto che i gigliati ottennero la vittoria solo quando Palladino inserì in campo i cosiddetti titolari, domani in Svizzera ci sarà un'altra occasione per chi fino ad ora ha giocato meno. Come riportato dal quotidiano La Repubblica (Firenze) infatti il tecnico campano anche domani dovrebbe fare un'ampia tornazione degli undici in campo dall'inizio. In difesa torneranno titolari capitan Biraghi e Martinez Quarta, in mezzo al campo ci sarà spazio per Richardson, mentre davanti Gudmundsson sarà chiamato a dare continuità all'ottima prova di Lecce.

Davanti a loro i viola troveranno un San Gallo in piena crisi, con i tifosi pronti alla contestazione dopo la sconfitta contro il Basilea e una classifica che vede gli svizzeri lontani dai sogni di inizio stagione. I biancoverdi di Maassen sono una formazione che incassa molti gol ma che è abile in fase offensiva. Davanti la formazione di Palladino dovrà temere soprattutto il centravanti 23enne Geubbels, 7 gol per lui in stagione, e il centrocampista proveniente dalla cantera blaugrana Jordi Quintillà. Infine, riguardo ai tifosi, saranno circa 1100 i sostenitori gigliati che prenderanno posto nel settore ospiti dell'impianto elvetico.