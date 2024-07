REP. FI, Milenkovic, addio voluto da società e polemiche dei tifosi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo sette anni, l'avventura di Nikola Milenkovic alla Fiorentina è al capolinea. In procinto di lasciare i viola dopo sette stagioni, il difensore serbo è ormai di fatto un calciatore del Nottingham Forest, che ha convinto Pradè e i suoi con un'offerta di 15 milioni (bonusc compresi) e il calciatore pareggiando lo stipendio che percepiva a Firenze (3,3 milioni). La Repubblica - edizione Firenze -, riporta come anche quello dello stipendio sia un dettaglio non da poco, con l'nput di alleggerire il tetto ingaggi che ha pesato sulla decisione di far partire Milenkovic.

Una decisione che non è stata presa con indifferenza dai tifosi: tra chi ha salutato il serbo con malinconia a chi ne ha sottolineato i tratti del leader. Sui social e nelle radio non mancano i commenti polemici, critici, per un inizio di calciomercato che in molti si attendevano differente per strategie e prospettive.