REP. FI., L'opinione: "Tornano gli anni d'oro. E Koko..."

Su la Repubblica Firenze è presente un fondo a cura del collega Stefano Cappellini sui viola dopo la gara con la Sampdoria con rete anche di Callejon: “Se un domani segnasse un gol pure il russo (Kokorin, ndr) si va tutti in pellegrinaggio, scegliete voi la meta, laica o religiosa va bene comunque, sempre di miracolo si tratterebbe. […] La partita con la Samp ha ricordato la viola degli anni belli, quella del primo Prandelli, quella del primo Montella, quando in casa era 1 quasi fisso e le partite si riacciuffavano anche quando si andava sotto. La stella non se ne va, attenzione però ai buchi neri, perché a Bologna bisognerà dimostrare che i 90 minuti scialbi di Venezia e i 20 finali molli di Empoli non sono diventati un vizietto da trasferta. […] Non è mai bello parlare troppo di mercato a finestra chiusa, però pare proprio che stavolta a gennaio arrivi qualcosa di consistente, giocatori veri, non svincolati, non rotti, non depressi. Vedremo”.