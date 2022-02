REP. FI., L'opinione: "Sì ai fischi per Vlahovic"

Stefano Cappellini, sulle colonne de La Repubblica (ed. Firenze), ha scritto una riflessione sul periodo che attende la Fiorentina. Questi alcuni estratti: "Non bisogna pensare alla Juve. Certo è difficile, forse è persino innaturale, ma non bisogna pensarci. Altrimenti si rischia di arrivare al match di Coppa Italia zavorrati da una scoppola in campionato che non farebbe bene né all'autostima né alla classifica. Invece il miglior modo di dar seguito alla vittoria con l'Atalanta [...] è dimostrare di saperlo fare due, tre, quattro volte di seguito [...]. [...] Solo dopo aver scavallato Sassuolo, potremo concentrarci sulla partita [...]. [...] torna a Firenze quel tale lì e stavolta, niente snobismi, non è il caso di riservargli indifferenza. No, bisogna che Vlahovic senta il giudizio dello stadio, i fischi, la disapprovazione, sempre nei limiti della civiltà e dell'educazione, sia chiaro [...]. Però il pubblico sarà un'arma fondamentale. [...]".