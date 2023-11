REP. (FI), L'opinione: "Ci piace questa Viola operaia"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle colonne de la Repubblica (Firenze), si trova anche l’opinione di Giuseppe Calabrese a proposito del successo della Fiorentina sul Bologna: “Ci piace la nuova versione della Fiorentina. Meno fronzoli e più concretezza. Una squadra che non si vergogna di chiudere con cinque difensori contro il Bologna. Che non si fa problemi a mettersi tutta dietro per difendere la vittoria. Sì, ci piace la svolta di Italiano, che forse ha fatto un torto ai suoi princìpi e ha scelto la strada dell’opportunismo. Prima il risultato, il resto è un accessorio.

[…] Come è successo con il Bologna, o come era accaduto in Conference qualche giorno prima. Del resto se la Juventus ha costruito la sua stagione su questa filosofia, altrettanto potrà fare Italiano per raggiungere i suoi obiettivi. Non c’è niente di male nell’essere pratici. Sì, d’accordo, vincere giocando bene è la sublimazione del calcio, ma vincere e basta (anche giocando così così) è l’unica cosa che mette d’accordo tutti. Quindi ben venga una Fiorentina un pochino più operaia, che non può fare a meno dei dribbling di Gonzalez ma neppure della forza di Duncan. […] La Fiorentina veniva da tre sconfitte consecutive in campionato e questa vittoria le serviva più di ogni altra cosa. E così alla Grande Bellezza il tecnico viola ha preferito la Grande Sostanza, e chi se ne importa se qualche purista non sarà d’accordo, ora quello che conta è riprendere la corsa verso un’Europa più gratificante della Conference”.