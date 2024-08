REP.FI., L'islandese volante con l'ombra del processo

FirenzeViola.it

Albert Gudmundsson sembra ormai destinato a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina, ma oltre alle abilità mostrate lo scorso anno che tutti conosciamo, una grande passione per il basket, una moglie e due figli, l'islandese si porterà al Viola Park una scomoda vicenda giudiziaria. Come ricostruito dall'edizione fiorentina de La Repubblica, Gudmundsson nel 2023 venne denunciato da una donna per molestie sessuali. Un accusa che lo fece allontanare anche dalla Nazionale.

Sebbene in un primo momento il processo sia stato archiviato, recentemente è stato riaperto dopo un ricorso - accolto - fatto dalla donna. In autunno, probabilmente a Novembre, il classe '97 sarà giudicato in appello. Se venisse ritenuto colpevole scatterebbe la pena, che in Islanda prevede una reclusione che va da un minimo di un anno ad un massimo di sedici. La Fiorentina si è detta tranquilla, ma si è voluta comunque tutelare con una formula vantaggiosa.