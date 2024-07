REP. FI., L. Costa e Theate nomi caldi per la difesa

FirenzeViola.it

Secondo l'edizione odierna de La Repubblica, il club viola ha avviato contatti per rinforzare la difesa, puntando su Logan Costa del Tolosa come principale obiettivo, forte delle sue 38 presenze e un gol nella scorsa stagione. Anche Arthur Theate, dopo il suo mancato approdo in Arabia, resta un'opzione, anche se l'arrivo di Valentini potrebbe generare incertezze sul suo ruolo, dato che entrambi condividono il piede forte, il sinistro. Nel frattempo, anche l'Atalanta sembra interessata a Theate, aumentando la competizione per il belga rinnovando il duello di mercato con la Fiorentina.