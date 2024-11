REP. FI, Giro di boa in CL. A Cipro la Fiorentina due

FirenzeViola.it

La Fiorentina è arrivata alla terza giornata del girone unico di Conference League. I gigliati, come riportato dal quotidiano La Repubblica (Firenze), si presentano al giro di boa della prima fase della competizione forte delle due vittorie conquistate contro New Saints e San Gallo e del secondo posto in classifica, per differenza reti, dietro alla capolista Chelsea. Contro l'Apoel, al Neo GSP di Nicosia, cercheranno di conquistare altri tre punti che potrebbero essere fondamentali per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta. Nel corso della rifinitura, svolta ieri al Viola Park, si è allenato a parte Danilo Cataldi, che non è stato convocato per la trasferta di Cipro, mentre era in gruppo, ed è infatti tornato nella lista dei convocati, Marin Pongracic. Dopo il ritorno in campo con la Primavera, insomma, si profila uno spezzone anche in Conference per il croato. Insieme a Cataldi, è rimasto a Firenze anche Moise Kean. Palladino ha voluto preservare il suo centravanti per averlo nella miglior condizione possibile contro il Verona.

Davanti a Terracciano, portiere di coppa, il 4-2-3-1 di Palladino sarà interpretato da Quarta e Moreno in difesa, con Kayode e Biraghi sulle corsie per far rifiatare Dodo e Gosens. In mediana dovrebbero esserci Mandragora e Adli, mentre a sostegno di Kouame ci saranno Ikonè a destra, Parisi a sinistra e Richardson nell'inedito ruolo di sotto punta. Possibile un ampio impiego a gara in corso per il classe 2006 Tommaso Rubino.