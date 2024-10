REP. FI, Distanza troppo ampia tra i viola titolari e non

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo la sofferta vittoria per 2-0 contro i New Saints, la Repubblica (ed. Firenze) scrive che c'è distanza troppo ampia, al momento, tra chi rientra tra i potenziali titolari e chi invece parte un po’ più indietro nelle fila della Fiorentina. Si salvano, in questo senso, soltanto Adli ( che certo non si può definire seconda scelta) e Richardson che entra fornendo qualità e impattando nella maniera giusta una gara nata storta. Tanto che a fine primo tempo il pubblico del Franchi, oltre diecimila spettatori, perde la pazienza. Fischia soprattutto Ikonè che tenta alcune giocate improbabili e che dà la sensazione di non essere pienamente coinvolto nelle manovre dei viola.

Nella ripresa entrano Dodo, Gudmundsson e Kean e la gara finisce tra applausi poco convinti. Non è certo stato lo spettacolo desiderato e la strada verso identità e gioco pare ancora molto lunga. Domenica al Franchi arriverà il Milan e sarà tutta un’altra storia - chiosa il quotidiano -.