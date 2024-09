REP.FI, Con la Dea una difesa sotto esame cerca conferme

FirenzeViola.it

7 gol in 5 partite: questo è il dato evidenziato da La Repubblica riguardo ai gol subiti dalla Fiorentina di Palladino in questo avvio di stagione. Una delle cause principali, come afferma il quotidiano, è senza dubbio il passaggio dalla difesa a quattro a quella a tre, un sistema di gioco che ha creato problemi sia collettivi che individuali. In particolare, Pongracic, nuovo acquisto chiamato a sostituire Milenkovic, sta faticando a imporsi come leader difensivo. Al momento, non ci sono nemmeno gerarchie ben definite, con i terzini, come Biraghi, pronti a dare una mano in difesa, come avvenuto contro il Monza, un esperimento che però non è riuscito alla perfezione.

Quello di oggi contro l'Atalanta sarà quindi un vero stress test, considerando la mole di gioco prodotta in attacco dalla Dea, unita alla qualità di un reparto offensivo capace di impensierire la difesa viola più di quanto abbiano fatto Parma, Venezia, Monza e Academia Puskas.