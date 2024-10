REP.FI., Comuzzo-Ranieri: la difesa dei soldati di Palladino

FirenzeViola.it

Come scritto da La Repubblica (Firenze) c’è una nuova coppia al centro della difesa della Fiorentina, che in poco tempo ha restituito solidità a un reparto finito nel mirino della critica. Luca Ranieri e Pietro Comuzzo, sei anni di differenza, entrambi prodotti del vivaio viola e adesso insostituibili nello schieramento ridisegnato da Raffaele Palladino. Con una premessa: per la sfida di domani sul campo del Genoa il tecnico dovrebbe concedere un turno di riposo a Comuzzo (al suo posto è pronto Quarta), uscito a pochi minuti dal triplice fischio in pieno trionfo contro la Roma per un problema alla caviglia. La crescita del ragazzo friulano è evidente.

A tratti impressionante, pensando alla sua età ma anche alla velocità con la quale Palladino ha scelto di trattenerlo in prima squadra puntando sulle sue qualità. Marcatura, temperamento, carattere da vendere. Ne sanno qualcosa Dybala e Dovbyk, annullati nell’ultima sfida dai due centrali viola. Ma si potrebbe chiedere anche a Morata, Leao, Dia. Questione di destino ma anche di scelte ben ponderate.