REP.FI., Colpani, che accade? Dura giustificarne impiego

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla di Andrea Colpani e del rendimento sotto le aspettative che ha portato il tifo viola a contestare domenica scorsa al momento del suo cambio. Del giocatore visto a Monza capace di segnare otto reti in una squadra immensamente meno forte di quella viola, nemmeno l’ombra. Non semplice giustificarne quindi tutto questo utilizzo intensivo ed anche il ragazzo sembra essere andato in confusione.

Stritolato da una sfiducia prima strisciante e poi emersa domenica al Franchi al momento del cambio. Per questo forse accanirsi non pare una buona idea e partire dalla panchina a volte alleggerisce la mente. Parallelamente c’è il futuro. Colpani è in prestito (4 milioni) con diritto di riscatto fissato sui 12 milioni. Perché la Fiorentina ci pensi dovrà fare meglio di così. Molto meglio.