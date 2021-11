REP. FI., C'è l'asta per Vlahovic: Arsenal pronto a follie

La Repubblica Firenze torna sulle voci relative all’interesse dell’Arsenal per Dusan Vlahovic. C’è chi sussurra che a gennaio i Gunners siano disposti a fare follie per il serbo: peccato però che non sia arrivata nessuna offerta ufficiale alla Fiorentina perché il club inglese, prima di formularla, ha provato a sentire i procuratori del giocatore per capire la disponibilità a trattare. Riposte? Nessuna. Telefoni staccati, impossibile mettersi in contatto. Sul centravanti ci sono anche Atletico, City, Tottenham. Questi ultimi due potrebbero fare sul serio a gennaio o a giugno. In Italia resiste la Juventus.