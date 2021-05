NAZIONE, Vlahovic e FR7: i primi nodi sul mercato

Sulle pagine odierne de La Nazione si fa il punto su quelli che saranno i primi nodi da sciogliere nel mercato della Fiorentina dopo la nomina di Gattuso come allenatore: inevitabile che i due primi temi siano quelli relativi a Ribery e Vlahovic. Resta infatti da capire quale potrà essere il ruolo di FR7 nel caso si trovi un accordo per la permanenza. Le sensazioni vanno verso una conferma ma decisivo sarà appunto il colloquio tra le parti. Incontro che potrebbe esserci con la società prima che il dg parta per un breve periodo per gli Stati Uniti e Ribery faccia ritorno a Monaco per le vacanze. Un modo per salutarsi e anche per gettare le basi per il futuro. Capitolo Vlahovic: la Fiorentina, come ha sottolineato Commisso, ha tutte le intenzioni di prolungare il contratto con il numero 9. Uno sforzo importante sotto il profilo economico, ma anche per quanto riguarda il progetto tecnico. E l’arrivo di Gattuso significa che la Fiorentina ha intenzione di costruire una squadra all’altezza delle aspirazioni del serbo.