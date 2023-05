NAZIONE, Verso Praga: un unico vero dubbio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Mancano nove giorni all'appuntamento che chiude e vale una stagione per la Fiorentina: l'annata record (per numero di partite, 60) dei viola si concluderà con la finale di Conference League contro il West Ham. Un pensiero fisso per tifosi ed ambiente ed anche per Vincenzo Italiano che, scrive la Nazione, in vista del match del 7 giugno a Praga ha un solo vero dubbio di formazione.

Jovic o Cabral? Il punto di domanda è sul centravanti da schierare contro gli hammers, con il serbo, che in questa prima stagione in Italia non ha di certo rubato l'occhio, parso però più in forma rispetto al brasiliano nelle ultime uscite. Due calciatori diversi, due modi differenti di interpretare il ruolo di centravanti e due caratteri opposti. Italiano ha poco meno di dieci giorni per scegliere a chi consegnare le chiavi dell'attacco dei viola.