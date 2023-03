NAZIONE, Trasloco Viola: tutte le ipotesi per gare interne

FirenzeViola.it

Sulle pagine de La Nazione, leggiamo quali possono essere gli stadi alternativi all'Artemio Franchi (che sarà ristrutturato) nei quali la Fiorentina potrebbe giocare le proprie partite in casa. Il primo campionato nel nuovo "Franchi" sarà nella 2026/2027, campionato non scelto a caso, con la possibile inaugurazione nell’agosto del 2026, nel giorno del centenario della nascita della società viola. La tempistica per la realizzazione del nuovo "Franchi" condizionerà così le stagioni della squadra viola. Campionato 2023/2024: inizierà e finirà a Firenze. Ma nella seconda parte (da gennaio a giugno 2024) con l’inizio della fase ’invasiva’ dei lavori, sono previste inevitabili limitazioni. Quindi, la Fiorentina giocherà lontana da casa nelle stagioni 2024/2025 e 2025/2026 e qui la domanda di tutti è questa: dove andrà a giocare la squadra viola? E il trasloco, in caso di partecipazioni alle coppe Europee, sarà doppio (come nel 1990)?

Il club viola ha a disposizione diversi mesi per trovare una o più soluzioni, visto che la Lega Calcio vorrà conoscere la nuova sede della Fiorentina (per la stagione 2024/2025) solo all’inizio del prossimo anno solare, ma sono già iniziati i contatti per trovare una soluzione che possa rendere un po’ meno complicata la vita dei tifosi. Tenuto conto della possibilità di utilizzare l’impianto della Scuola dei Marescialli e quindi rimanere a Firenze (ma la capienza sarà ovviamente molto bassa), sono al vaglio cinque (forse anche qualcuna in più) sedi.Si parte dallo stadio di Empoli, quello dei cugini azzurri, quello dove sarebbe più facile prevedere una logistica tutto sommato non impossibile da digerire. C'è poi la soluzione Perugia. Meno comoda di Empoli, certo, ma comunque fattibile a livello organizzativo. Ed eccoci alle tre ipotesi di trasferimento sull’asse emiliana (Parma, Modena e Reggio Emilia), con due stadi dalla capienza all’altezza delle attuali esigenze e dei numeri di pubblico della Fiorentina come quelli di Parma e Reggio. Certo, spostamenti di questo genere, costringeranno i tifosi della Fiorentina a una radicale riorganizzazione delle loro abitudini.