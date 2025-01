NAZIONE, Sperimentare contro la capolista scelta sbagliata

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne de La Nazione, il responsabile delle pagine sportive del quotidiano Cosimo Zetti ha analizzato così la disfatta viola di ieri sera contro il Napoli: "Il tecnico di Mugnano aveva spiegato di aver cambiato assetto per arginare le catene del Napoli. Se lo fai, ritieni evidentemente che i giocatori ti seguano e che la squadra sia conscia delle proprie possibilità, ma un conto è farlo in allenamento o sulla lavagna, un conto è farlo in campo contro la capolista".

E poi: "La sensazione che ci resta, oltre alle discutibili scelte tattiche di Palladino, è quella di una squadra che si è fatta male da sola, che procede a sprazzi e che non ha ancora trovato una continuità di rendimento all'interno dei 90 minuti. E questo è un po' preoccupante, al di là di quelli che potrebbero essere i rinforzi di mercato. Nonostante le spiegazioni, ci restano ancora due dubbi. Era davvero necessario cambiare assetto tattico? E Gud? Possibile che non fosse in grado di giocare neppure uno spezzone di partita?"