NAZIONE, Sarà turn over. Possibilità per Rubino?

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Nazione, tra le sue pagine sportive, si concentra sulla gara di Conference League, in programma questa sera al Neo GSP stadium di Nicosia, tra Apoel e Fiorentina. I viola a Cipro proveranno a dare continuità alle sette vittorie consecutive conseguite dalla sfida contro i New Saints in avanti. La formazione toscana ormai si porta dietro il fardello di essere una squadra temuta e quindi i suoi avversari avranno un motivo in più per alzare la concentrazione e cercare di strappare un risultato positivo. Come se non bastasse, a rendere più difficile la trasferta, ci sarà il clima caldo che la Fiorentina troverà sugli spalti, visto che tra due giorni l'Apoel Nicosia compirà il suo 98° compleanno.

A Cipro mancherà Moise Kean. Il centravanti azzurro è rimasto a Firenze in via precauzionale per non sollecitare troppo la caviglia sinistra. Insieme a lui nel capoluogo toscano è rimasto anche Danilo Cataldi, mentre è tornato tra i convocati, dopo i 45 minuti giocati con la Primavera, Marin Pongracic. Al Neo GSP dovrebbe scendere in campo una Fiorentina fatta di tante alternative, rispetto alla gara di Torino dovrebbero cambiare tutti i titolari tranne Riccardo Sottil, che potrebbe essere impiegato sulla sinistra. La possibile sorpresa riguarda Tommaso Rubino. Il giovane trequartista cresciuto nelle giovanili viola, dopo l'esordio in Serie A contro il Genoa, potrebbe trovare spazio anche questa sera a Cipro, magari dal primo minuto.