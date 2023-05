NAZIONE, Salvini e Renzi in coro: no fondi pubblici per stadio

FirenzeViola.it

Nella giornata di ieri si è tornato a parlare di Franchi e la Nazione riporta le dichiarazioni di Matteo Salvini e Matteo Renzi. Il vice-premier, ieri a Firenze, ha ribadito la sua idea sui fondi del Pnrr che in principio sarebbero dovuti essere utilizzati per gli stadi. Secondo Salvini, strutture nuove ed efficienti sono un'esigenza per il paese, ma non dovrebbero essere realizzate con fondi pubblici. "Non si capisce perché debba essere il cittadino, che semmai non ci andrà mai nella vita, a pagare uno stadio» dichiara.

Gli fa eco Renzi, che ieri ha dichiarato: "Lo stadio di Firenze è stato ufficialmente definanziato. Il governo ha accettato la richiesta europea e ha tolto i 55 milioni dal Pnrr. Il progetto non può andare avanti. E dunque continuare con la gara sapendo che non c’è copertura è giuridicamente un rischio e politicamente una follia". In attesa di trovare una soluzione al problema stadio, due "Mattei" sembrano d'accordo su cosa non si deve fare.