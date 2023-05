NAZIONE, Rivoluzione di formazione: testa a Praga

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'edizione odierna de La Nazione, analizzando quella che potrebbe essere la formazione titolare della Fiorentina questa sera contro la Roma, afferma di come la testa di Vincenzo Italiano, nonostante restino ancora più di dieci giorni, sia rivolta in direzione Praga. L'obiettivo, per il tecnico gigliato, in queste due ultime giornate di campionato, sarà capire chi si trova nella miglior condizione per affrontare il West Ham. Oggi però, anche in virtù dell'ottavo posto servirà tornare a vincere, ma diversi cambiamenti di formazione saranno attuati: rispetto al ko nella finale contro l’Inter, potrebbero essere fino a dieci i cambi nella formazione di partenza, con il solo Martinez Quarta che pare viaggiare verso la conferma.