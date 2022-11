NAZIONE, Ok Amrabat. Nico in campo domani?

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto sull'infermeria viola e su chi potrebbe essere recuperato per la partita di domani contro la Sampdoria. La Fiorentina è tornata ad allenarsi ieri dopo il rientro notturno da Riga, e le ottime notizie riguardano Amrabat che ha smaltito il problema alla zona lombare e sarà a piena disposizione. Buoni segnali anche da Nico Gonzalez. L'argentino sta meglio, ieri è tornato in gruppo e potrebbe essere convocato per la sfida di Marassi. Difficile però che giochi dal primo minuto, più probabile, come già raccontato da FirenzeViola.it, l'entrata a gara in corso. Ancora niente da fare per Sottil, ai box ormai da più di un mese, anche ieri allenamento a parte e convocazione pressoché impossibile.