A GENOVA CON NICO? LUI VUOLE PRENDERSI IL MONDIALE E ZITTIRE LE CRITICHE

Le immagini diffuse questo pomeriggio sui canali social della Fiorentina fanno sperare i tifosi viola: Nicolas Gonzalez sembra vicino al rientro e potrebbe tornare a ri-assaggiare il campo nel match di domenica contro la Sampdoria. Dopo giorni di dietrologie e polemiche legate al suo ultimo stop (arrivato due settimane fa nei minuti iniziali della gara contro l'Inter), l'argentino è rientrato oggi in gruppo e punta al match di Marassi. Proprio Nico è l'assente (per alcuni "ingiustificato) di questa prima parte di stagione.

Se guardiamo i numeri prodotti dal classe '98 in questi mesi il piatto -in termini di presenze- piange: Nico ha preso parte solo al 17% dei minuti giocati dalla Fiorentina in stagione, ha disputato solo 4 partite da titolare su 20 stagionali e di queste ne ha terminate 2. Un impiego a singhiozzo che, a poche settimane dal via del mondiale in Qatar, ha fatto scattare il sospetto che l'utilizzo col contagocce di Nico sia dovuto alla volontà del calciatore di preservarsi per un impegno che può valere una carriera con la maglia dell'Argentina.

A meno di venti giorni dal kickoff della manifestazione iridata però, Gonzalez ha comunque bisogno di recuperare la forma migliore. Le parole del CT Scaloni, che ha gelato Dybala dichiarando di voler portare in Qatar solo giocatori completamente recuperati fisicamente ed impiegabili già dall'inizio della competizione, potrebbero aver messo in allerta anche l'esterno della Fiorentina, che quest'anno coi viola si è messo tutt'altro che in risalto. Che sia per non perdere il treno Mondiale o per smentire i rumors dei malpensanti, Nico sembra aver risolto il problema alla coscia ed il tallone -che lo ha tormentato nella prima parte di stagione- pare rispondere bene. Per questo, nelle tre gare prima della pausa, il classe '98 potrebbe essere il nuovo acquisto per Vincenzo Italiano, che si è goduto a sprazzi un giocatore capace comunque di regalargli 4 reti tra Conference e campionato. Nico è pronto a rispondere alle critiche sul campo, a cominciare proprio dalla trasferta con la Samp, contro cui ha segnato anno scorso su rigore il gol della bandiera in una sconfitta cocente per i viola.